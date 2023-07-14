Верховная рада Украины призвала власти Грузии помиловать Саакашвили

Верховная рада Украины обратилась к парламентам государств – членов Европейского союза и президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили (2004–2013) из-за его тяжелого физического состояния. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

Парламент Украины призвал Зурабишвили предоставить уполномоченному Верховной рады по правам человека доступ к Саакашвили, а европейские парламенты — принять соответствующие решения по поводу необходимости помиловать политика.

4 июля президент Украины Владимир Зеленский поручил МИД выслать из страны посла Грузии Георгия Закарашвили из-за ситуации вокруг бывшего грузинского президента, также он призвал Тбилиси передать Киеву Саакашвили, который является украинским гражданином.

Михаил Саакашвили с 2021 года находится в тюрьме. Последние месяцы состояние его здоровья стремительно ухудшается, в частности из-за голодовки.

Ранее в МИД Грузии заявили об обострении отношений с Украиной.