В Киеве «отменили» русскоязычную культуру

Киевский городской совет запретил на заседании сессии произведения культуры на русском языке, а также театральные и цирковые представления, концерты и услуги. Об этом говорится на сайте городской администрации.

«Киевский городской совет наложил мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта на территории города Киева», — сказано в сообщении, где указали, что данный запрет распространяется на продажу книг на русском языке, исполнение аудиовизуальных произведений, представления в цирке, концерты и услуги.

Как стало известно в июне, уполномоченный по защите госязыка на Украине Тарас Креминь заявил, что в городе Харьков необходимо устранить все нарушения языкового закона. По его словам, речь идет об использовании русского языка при размещении различной информации и в названиях ряда станций метро. Как указал языковой омбудсмен Украины, в настоящее время работа по «украинизации» идет в отношении нескольких предприятий.

Ранее Путин заявил, что «жаба на нашей стороне».