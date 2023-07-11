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Российский сенатор назвал период визита Путина в Китай

Сенатор Денисов: Си ожидает визита Путина в Китай в октябре 2023 года

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Михаил Терещенко/РИА Новости

Экс-посол России, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Денисов заявил, что председатель КНР Си Цзиньпин ожидает прибытия президента РФ Владимира Путина в КНР в октябре 2023 года. Об этом сообщает ТАСС.

«В ходе встречи с Валентиной Ивановной Матвиенко председатель Си Цзиньпин сказал, что китайская сторона готовится к ожидаемому в октябре визиту президента России для участия в третьем форуме «Один пояс — один путь», — сказал дипломат.

До этого председатель Китайской Народной Республики заявил, что развитие отношений Китая и России является стратегическим выбором двух стран, основанным на коренных интересах. По словам китайского лидера, отношения между двумя странами постоянно сохраняют здоровую и стабильную динамику развития благодаря совместным усилиям. Си подчеркнул, что Китай готов вместе с Россией способствовать построению процветающего, стабильного и справедливого мира.

Ранее Лукашенко рассказал, как Путин относится к Зеленскому.

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