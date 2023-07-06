Президент Украины подписал декларацию о членстве страны в Североатлантическом альянсе

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Владимир Зеленский и премьер-министр Болгарии Николай Денков в Софии подписали совместную декларацию по евроатлантической интеграции Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня Болгария, наш важный партнер в Черноморском регионе – стала 22-м государством, с которым мы формализовали поддержку членства Украины в альянсе. По результатам двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Республики Болгария Николаем Денковым в городе София подписана совместная декларация по евроатлантической интеграции Украины», — заявил Жовква.

Отмечается, что документ удостоверяет то, что болгарская сторона поддерживает приобретение Украиной членства в НАТО, как только позволят условия.

До этого Зеленский заявил в Telegram-канале, что прибыл в Болгарию и планирует провести переговоры с руководством государства.

По словам Зеленского, он обсудит с властями Болгарии военную поддержку, евроатлантическую интеграцию Украины, саммит НАТО, гарантии безопасности и реализацию украинской «формулы мира».

Ранее Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.