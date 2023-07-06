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Трамп предположил, кому мог принадлежать обнаруженный в Белом доме кокаин

Трамп заявил, что кокаин в Белом доме мог быть только для Байдена или его сына Хантера

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Evan Vucci/AP

Найденный в Белом доме кокаин мог принадлежать только президенту США Джо Байдену или его сыну Хантеру. Такое предположение в своей социальной сети сделал бывший американский лидер Дональд Трамп, передает РИА Новости.

«Неужели кто-то и правда верит, что обнаруженный в западном крыле Белого дома кокаин, очень близко к Овальному кабинету, предназначается для использования кем-либо кроме Хантера и Джо Байдена», — сказано в сообщении.

По мнению экс-президента, американские СМИ, которых он назвал «медиа фейковых новостей», скоро будут писать, что этот порошок вовсе не наркотик, а аспирин, а вся история вскоре «сведется к нулю».

4 июля сообщалось, что подозрительное вещество обнаружили в Белом доме. Предварительный анализ подтвердил, что порошок может быть кокаином, в настоящее время проводится дополнительное тестирование.

Позднее телеканал CBS News со ссылкой на анонимный осведомленный источник в правоохранительных органах заявлял, что экспертиза определила кокаин в порошке, который ранее нашли в резиденции президента США.

Также стало известно, что сын американского президента Хантер, который известен по скандалам, связанным с наркотиками и коррупцией, был в Белом доме незадолго до того, как там был обнаружен порошок, напоминающий кокаин.

Ранее неизвестный попытался проникнуть в Белый дом на машине.

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