Зеленский заявил, что для приглашения Украины в НАТО есть все основания

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть все основания для приглашения страны в НАТО, и ждет сигнала от альянса. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Испании, сообщает El Mundo.

«Сегодня есть все основания для того, чтобы предоставить Украине приглашение к членству в НАТО», — сказал он.

Он добавил, что ждет сигнала о том, что Украина может стать членом НАТО после завершения боевых действий.

Ранее Зеленский заявил, что страна должна показать результаты на полях сражений с армией РФ до саммита НАТО в Вильнюсе, запланированного на 11–12 июля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба ранее назвал непринятие Украины в НАТО самоубийством для Европы. По словам Кулебы, для Европы было самоубийством «после завершения войны» не принять Украину в состав Североатлантического альянса.

Это будет означать, считает министр, что «возможность войны будет постоянно висеть над головой». Кулеба призвал оставить позади такую главу «недопонимания и предрассудков».

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.