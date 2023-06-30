В Кремле рассказали, чем будет заниматься Путин в пятницу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами сообщил, что у главы российского государства Владимира Путина на пятницу запланирована встреча с главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым, а также должен состояться международный телефонный разговор, передает ТАСС.

«Сегодня у Путина в Кремле будет на приеме Юрий Борисов, руководитель «Роскосмоса», также в начале второй половины дня мы ожидаем телефонный разговор международный», — сказал он.

По словам Пескова, представители СМИ будут проинформированы об итогах этого разговора.

«Встреча с Борисовым тоже будет в открытом режиме, вы ее увидите», — добавил представитель Кремля.

Также в ходе брифинга Дмитрий Песков прокомментировал задержание в Польше хоккеиста из России. Он выразил уверенность, что посольство Российской Федерации в Польше выяснит подробности задержания в стране российского хоккеиста Максима Сергеева по обвинению в шпионаже. При этом Песков отметил, что дипломатам РФ сложно работать в Варшаве из-за «оголтелой русофобской позиции польских властей».

Ранее в Кремле оценили откровенные заявления Лукашенко.