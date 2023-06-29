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В Дании заявили, что поддерживают вступление Украины в ЕС

FT: в Дании считают, что ЕС не должен «снижать планку» перед Украиной

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Министр финансов Дании Ларс Лёкке Расмуссен заявил, что королевство поддерживает вступление в Евросоюз Украины, Молдовы, Грузии и западных Балкан, но «геополитические обстоятельства» не оправдывают откладывания реформы управления. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По словам Расмуссена, ЕС рискует «импортировать нестабильность», если ослабит свои стандарты в отношении демократии и коррупции, чтобы ускорить вступление Украины и других стран-кандидатов.

Политик добавил, что Украина должна привести свое законодательство в соответствие со многими стандартами ЕС, от климата до труда, чтобы вступить в союз. Однако Евросоюз не должен «снижать планку» перед Киевом, но вместо этого должен оказывать Украине помощь и помогать инвестициями.

Расмуссен добавил, что Дания изменила свою позицию и даже открыта для внутренней реформы ЕС, чтобы принять новых членов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский обсудил с приехавшими в Киев главами Польши и Литвы Анджеем Дудой и Гитанасом Науседой ситуацию на линии соприкосновения, а также европейские и евроатлантические устремления Киева.

Ранее украинский министр обороны Алексей Резников рассказал, когда Украина будет готова подписать протокол о вступлении в НАТО.

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