В Тульской области высказались об участии губернатора в переговорах с Пригожиным

В пресс-службе правительства Тульской области заявили, что губернатор региона Алексей Дюмин обеспечивает непрерывное управление регионом, переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным не в рамках его полномочий. Об этом сообщает РИА Новости.

«Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в рамках своих полномочий обеспечивает непрерывное и устойчивое управление регионом. И одна из самых главных задач — это обеспечение безопасности жителей региона и функционирование жизненно важной инфраструктуры. Обозначенные вопросы выходят за рамки полномочий губернатора», — говорится в заявлении в пресс-службе правительства региона.

Таким образом там ответили на вопрос о том, участвовал ли Дюмин в переговорах с Пригожиным.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уголовное дело в отношении основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина будет прекращено.

Вечером 23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что силы Минобороны РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям его частной военной компании, а его бойцы выдвигаются на территорию России c «маршем справедливости». В Минобороны его обвинения опровергли, Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа.

Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону и начали двигаться в сторону Москвы, президент Владимир Путин выступил с обращением, где назвал действия главы ЧВК «ударом в спину» и предупредил Пригожина и его подчиненных о последствиях. Его поддержали Госдума, Совфед и главы ряда регионов, в Ростов были направлены силы чеченского «Ахмата».

Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Александра Лукашенко с Пригожиным, в результате которых стороны договорились о «приемлемом варианте развязки ситуации с гарантией безопасности для бойцов компании». Обвиняемый в мятеже глава ЧВК «Вагнер» заявил, что решил развернуть свои колонны и отправить их обратно в полевые лагеря.