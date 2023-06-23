Патрушев обвинил Запад в повторении пути Гитлера

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что государства Запада возрождают нацизм и повторяет путь лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом он сказал на встрече с коллегами из стран Центральной Азии, передает ТАСС.

Патрушев напомнил, что 22 июня была годовщина вторжения немецко-фашистских войск «при поддержке армий практически всех стран Западной Европы» на территорию СССР.

По мнению секретаря Совбеза РФ, в наши дни коллективный Запад, «возродив нацистскую идеологию», повторяет путь Гитлера и его сторонников, пытаясь стереть с лица земли Россию и лишить раз и навсегда самостоятельности республики бывшего Советского Союза.

Ранее президент России Владимир Путин в послании к российским евреям заявил, что сегодняшние российские бойцы в ходе специальной военной операции на Украине сражаются с прямыми последователями нацизма.

21 июня российский лидер на встрече с выпускниками военных вузов заявил, что в зоне СВО наследники героев Великой отечественной войны стойко сражаются за правду и справедливость.