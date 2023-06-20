Блинкен анонсировал очередной пакет военной помощи Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон 21 июня объявит об очередном пакете военной помощи Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Лондоне, передает Reuters.

Он подтвердил, что США намерены поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

«Мы будем продолжать следовать этому обязательству, в том числе и в рамках нового пакета помощи США, о котором я объявлю завтра», — сказал он.

Ранее глава Минобороны Финляндии Антти Кайкконен заявил, что страна готовит 17-й пакет военной помощи Украине с учетом ее пожеланий. Об этом он сообщил по итогам встречи НАТО в Брюсселе.

В Пентагоне заявили, что в новый пакет помощи Украине вошли 15 БМП Bradley и десять БТР Stryker.

До этого глава Минобороны Канады Анита Ананд заявила, что страна передаст Украине 43 авиационные ракеты AIM-9. Об этом она сообщила на заседании группы по координации поставок оружия Украине.