В США намерены изучить «влияние РФ» на союзников по вопросу Украины

Центр глобального взаимодействия при Государственном департаменте США открыл вакансию для сотрудника, который бы отвечал за программу по выявлению и разоблачению «российской дезинформации» на Украине, в Белоруссии и других странах Евразии. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно объявлению, Центр намерен изучить, насколько уязвима аудитория, которую Россия якобы могла использовать для влияния на политику в отношении Украины в странах-союзниках Соединенных Штатов.

«Для осуществления поддержки исследований, направленных на выявление и разоблачение поддерживаемых Кремлем дезинформационных и пропагандистских нарративов... в 2023 финансовом году будет заключено соглашение о сотрудничестве», — говорится в описании гранта.

Программа должна показать, какие уязвимости жителей указанных стран, включая социальное разделение, Россия якобы может попытаться использовать в ближайшие два года. Также планируется установить, какие группы населения наиболее подвержены влиянию «дезинформации» со стороны РФ.

На программу будет выделено $1 млн (84 млн рублей). Ожидается, что срок его реализации составит два года.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон вызвал критику как внутри Польши, так и на международной арене.