Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В США намерены изучить «влияние РФ» на союзников по вопросу Украины

Госдеп потратит $1 млн на изучение «влияния РФ» на союзников США

close
100%
Reuters

Центр глобального взаимодействия при Государственном департаменте США открыл вакансию для сотрудника, который бы отвечал за программу по выявлению и разоблачению «российской дезинформации» на Украине, в Белоруссии и других странах Евразии. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ.

Согласно объявлению, Центр намерен изучить, насколько уязвима аудитория, которую Россия якобы могла использовать для влияния на политику в отношении Украины в странах-союзниках Соединенных Штатов.

«Для осуществления поддержки исследований, направленных на выявление и разоблачение поддерживаемых Кремлем дезинформационных и пропагандистских нарративов... в 2023 финансовом году будет заключено соглашение о сотрудничестве», — говорится в описании гранта.

Программа должна показать, какие уязвимости жителей указанных стран, включая социальное разделение, Россия якобы может попытаться использовать в ближайшие два года. Также планируется установить, какие группы населения наиболее подвержены влиянию «дезинформации» со стороны РФ.

На программу будет выделено $1 млн (84 млн рублей). Ожидается, что срок его реализации составит два года.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании комиссии по изучению «влияния России» на внутреннюю безопасность Польши в 2007-2022 годах. Закон вызвал критику как внутри Польши, так и на международной арене.

Все новости на тему:
Отношения России и США
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях