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В Молдавии признали оппозиционную партию «Шор» антиконституционной

КС Молдавии запретил деятельность в стране оппозиционной партии «Шор»

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Михай Карауш/РИА Новости

Конституционный суд Молдавии признал антиконституционной оппозиционную партию «Шор» и запретил ее деятельность в стране. Об этом сообщает Sputnik Молдавия.

При этом депутаты фракции «Шор» сохранят свои мандаты в парламенте как «независимые депутаты». Сама фракция будет расформирована.

Представитель партии Сергей Бургуджи ранее призвал сторонников собраться у здания парламента, если власти решат запретить партию.

Запрет партии «Шор» стал первым в истории независимой Молдавии запретом политической партии. В 1991 году в стране была запрещена Коммунистическая партия Молдовы.

В апреле апелляционная палата заочно приговорила лидера оппозиционной партии «Шор» Илана Шора к 15 годам тюрьмы.

1 мая антикоррупционная прокуратура Молдавии объявила о задержании депутата от оппозиционной партии «Шор» Марины Таубер в аэропорту Кишинева

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