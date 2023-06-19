В МИД РФ сравнили агентурную сеть Украины против РФ с ИГ*

Формирование сети агентов Украины для совершения терактов на территории Российской Федерации, о которой заявил американский телеканал, ничем не отличается от террористической деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России). Об этом в интервью ТАСС заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

Ранее телеканал CNN сообщил со ссылкой на источники в американской разведке, что Украина создала внутри России сеть из агентов и сочувствующих Киеву, предпринимающих диверсии против российских целей.

При этом Полищук отметил, что вопрос о достоверности этой информации необходимо задать представителям тех ведомств, «которые занимаются отражением, предотвращением и расследованием фактов подобных атак».

Украинские беспилотники атаковали Москву и Московскую область утром 30 мая. Как сообщило Министерство обороны РФ, всего на московский регион напало восемь вражеских БПЛА, пять из них сбили, остальные три подавили средствами радиоэлектронной борьбы.