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Трамп обвинил Байдена в получении взяток от украинской компании

Трамп заявил, что Байден получал взятки от украинской энергетической компании

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Reuters

Экс-глава США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Джерси, заявил, что нынешний президент страны Джо Байден получал взятки от украинской энергетической компании, когда занимал пост вице-президента, передает ТАСС.

Как считает бывший американский лидер, выдвинутые против него обвинения являются попыткой «отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящих преступлений».

«Давайте сговоримся и выдвинем против него обвинения, чтобы никто не говорил о взятке в размере $5 млн», — сказал экс-глава Белого дома.

Он обратил внимание, что ранее американский сенатор Чак Грассли заявил, что у Федерального бюро расследований (ФБР) есть доказательства причастности Байдена к получению взяток от украинской энергетической компании Burisma Holdings. Однако, как указал Трамп, ФБР «не показывает их».

«Помните, они подвергли меня процедуре импичмента из-за простого вопроса о коррупционных связях Байдена на Украине, и теперь очевидно, что я был прав», — заявил он.

Бывший американский лидер добавил, что действующий президент Соединенных Штатов и «радикальные левые могут получать взятки из-за рубежа и оставаться под полной защитой».

Ранее Джо Байден заявил, что утверждения Республиканской партии США о том, что он причастен к коррупции, является чепухой.

До этого директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил существование документов (формы FD-1023), подтверждающих вовлечение Джо Байдена в период его вице-президентства в уголовную схему взятки с иностранцем.

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