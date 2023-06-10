В Госдепе прокомментировали арест американца в Москве

Представитель Госдепартамента заявил, что ведомство знает об аресте гражданина США, музыканта группы «Лови ночь» Трэвиса Лика в Москве. Об этом он сообщил ТАСС.

«Когда за границей задерживают американца, Госдепартамент добивается скорейшего предоставления консульского доступа и работает над оказанием всей надлежащей консульской помощи», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бывшего американского десантника Трейвиса Лика арестовали в Москве по обвинению в распространении наркотиков.

51-летний гражданин США останется под стражей до 6 августа 2023 года.

Также отмечается, что Лик заставлял знакомых женщин «делать закладки по его просьбе». Сначала он якобы подсаживал своих жертв на наркотики, а потом шантажировал.

О задержании американца 7 июня сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники. В ходе обыска в его квартире, по их данным, нашли весы, зип-пакеты, изоленту и «вещества неизвестного происхождения». Позже информацию подтвердили в силовых структурах.