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В Госдепе прокомментировали арест американца в Москве

Госдепартамент США сообщил, что осведомлен об аресте американца в Москве

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Сергей Петров/NEWS.ru/TACC

Представитель Госдепартамента заявил, что ведомство знает об аресте гражданина США, музыканта группы «Лови ночь» Трэвиса Лика в Москве. Об этом он сообщил ТАСС.

«Когда за границей задерживают американца, Госдепартамент добивается скорейшего предоставления консульского доступа и работает над оказанием всей надлежащей консульской помощи», — сказал он.

Ранее сообщалось, что бывшего американского десантника Трейвиса Лика арестовали в Москве по обвинению в распространении наркотиков.

51-летний гражданин США останется под стражей до 6 августа 2023 года.

Также отмечается, что Лик заставлял знакомых женщин «делать закладки по его просьбе». Сначала он якобы подсаживал своих жертв на наркотики, а потом шантажировал.

О задержании американца 7 июня сообщил РЕН ТВ со ссылкой на источники. В ходе обыска в его квартире, по их данным, нашли весы, зип-пакеты, изоленту и «вещества неизвестного происхождения». Позже информацию подтвердили в силовых структурах.

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