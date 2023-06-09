Медведев обвинил США в миллионах смертей

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что американские власти ответственны за гибель миллионов людей в региональных конфликтах, которые происходили за последние десятилетия из-за действий США. Об этом он сообщил в Twitter.

«Результат этого — смерти миллионов людей. Их кровь на руках всех американских президентов, разных коррумпированных ублюдков и прочих слабоумных стариков из американской администрации и Конгресса», — сказано в сообщении.

Накануне Медведев назвал бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена «не шибко умным человеком» после его слов о том, что некоторые страны-члены Североатлантического альянса могут отправить свою регулярную армию в помощь Киеву.

Ранее зампред Совета безопасности России высказывал мнение, что атаки украинских беспилотников на Кремль приведут к эскалации конфликта на Украине. По мнению экс-президента РФ, эскалации хотят как в Соединенных Штатах, такие и многие в Европейском союзе.