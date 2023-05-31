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ЕС анонсировал встречу главы Евросовета с лидерами Армении и Азербайджана

Встреча главы Евросовета с лидерами Армении и Азербайджана в Молдавии планируется 1 июня

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Denis Balibouse/Reuters

Встреча главы Евросовета Шарля Мишеля с лидерами Армении и Азербайджана Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым в Молдавии планируется 1 июня, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы Евросовета.

«Ожидается, что встреча, о которой вы упоминаете, должна состояться 1 июня на полях заседания EПC», — сказали в пресс-службе.

Ранее Пашинян заявил, что Баку и Ереван не будут подписывать мирный договор 1 июня в Молдавии, так как пока нет согласованного проекта договора.

По его словам, Ереван еще не получил комментариев Баку по своим предложениям.

В пресс-службе МИД Армении также заявили, что вопрос о подписании мирного договора не включен в повестку дня встречи с участием лидеров Армении, Азербайджана, Франции и Германии и председателя Европейского совета 1 июня.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что серьезных препятствий для заключения мирного договора между Арменией и Азербайджаном почти не осталось. Он сказал, что мирный договор может быть подписан в ближайшем будущем.

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