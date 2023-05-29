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В Молдавии объявили о намерении бороться с «российской пропагандой»

Президент Молдавии Санду объявила о создании национального центра по борьбе с «пропагандой»

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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду предложила правительству создать национальный центр по борьбе с «пропагандой». Об этом глава государства сказала 29 мая на брифинге, передает РИА Новости.

Санду уточнила, что центр под названием Patriot будет координировать деятельность государственных органов. Соответствующий законопроект будет передан в парламент в ближайшие недели.

По словам президента, центр должен будет координировать деятельности государства в сфере национальной безопасности, а именно — бороться с «пропагандой» как прямой угрозой безопасности Молдавии.

Молдавский лидер обвинила в распространении «пропаганды» Россию, которая якобы оказывает информационное давление на население республики, при этом доказательств она не привела.

Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом. В апреле Служба информации и безопасности (СИБ) страны распорядилась заблокировать сайты «с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность». В частности, под запрет попали порталы politnavigator.net, politnavigator.news, news-front.info.

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