В Молдавии объявили о намерении бороться с «российской пропагандой»

Президент Молдавии Майя Санду предложила правительству создать национальный центр по борьбе с «пропагандой». Об этом глава государства сказала 29 мая на брифинге, передает РИА Новости.

Санду уточнила, что центр под названием Patriot будет координировать деятельность государственных органов. Соответствующий законопроект будет передан в парламент в ближайшие недели.

По словам президента, центр должен будет координировать деятельности государства в сфере национальной безопасности, а именно — бороться с «пропагандой» как прямой угрозой безопасности Молдавии.

Молдавский лидер обвинила в распространении «пропаганды» Россию, которая якобы оказывает информационное давление на население республики, при этом доказательств она не привела.

Ряд российских СМИ в Молдавии уже оказался под запретом. В апреле Служба информации и безопасности (СИБ) страны распорядилась заблокировать сайты «с онлайн-контентом, распространяющих ложную информацию в сфере, затрагивающей национальную безопасность». В частности, под запрет попали порталы politnavigator.net, politnavigator.news, news-front.info.