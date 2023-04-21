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МИД Британии ввел санкции против пяти россиян из-за приговора Кара-Мурзе

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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Министерство иностранных дел Великобритании ввело рестрикции в отношении пятерых россиян в связи с приговором российскому публицисту и журналисту Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом), которого осудили на 25 лет тюремного заключения. Об этом сообщает новостной портал Mirage News со ссылкой на пресс-службу британского внешнеполитического ведомства.

По данным пресс-службы, санкции коснулись судьи Басманного районного суда Елены Ленской, санкционировавшей арест публициста, двух следователей по делу Кара-Мурзы Дениса Колесникова и Андрея Задачина, а также двух сотрудников ФСБ России Александра Самофала и Константина Кудрявцева.

Глава МИД Британии Джеймс Клеверли обвинил российские власти в пренебрежении к базовым правам и свободам человека.

«Великобритания продолжит поддерживать Кара-Мурзу и его семью. Я призываю Россию освободить его немедленно и безоговорочно», — заключается в материале.

Ранее Британия ввела санкции в отношении компании USM Holdings, совладельцем которой является российский бизнесмен Алишер Усманов, а также в отношении акционеров холдинга — Владимира Скоча и его внучки Варвары Скоч.

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Санкции против России
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