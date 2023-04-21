В Кремле не исключили переход Усса на работу в Совет Федерации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не исключил, что губернатор Красноярского края Александр Усс перейдет на работу в Совет Федерации.

«Федеральный уровень. Мы не исключаем, что это может быть Совет Федерации», — сказал представитель Кремля.

Накануне Усс сообщил, что президент России Владимир Путин предложил ему продолжить работу на федеральном уровне и продолжить заниматься вопросами социально-экономического развития Красноярского края. Усс поблагодарил главу государства за доверие и поддержку. Он выразил уверенность, что Красноярский край сохранит статус одного из опорных российских регионов.

Также Путин назначил замминистра финансов Михаила Котюкова временно исполняющим обязанности губернатора Красноярского края. Подписанный Путиным документ прекращает полномочия главы региона Александра Усса, который подал заявление об уходе с поста по собственному желанию.