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Генконсул Захаров: подвижек с выдачей виз сотрудникам генконсульства РФ в Хьюстоне нет

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Максим Блинов/РИА Новости

Какие-либо подвижки в вопросе выдачи американской стороной виз сотрудникам генконсульства России в Хьюстоне по-прежнему не наблюдаются, отметил в разговоре с ТАСС генеральный консул России в Хьюстоне Александр Захаров.

По словам российского представителя, американская сторона продолжает проводить свою линию о максимальном сроке пребывания для большинства сотрудников, который ограничивается тремя годами.

Дальнейшее продление практически исключается, отметил Захаров. Он добавил, что генконсульство сейчас укомплектовано сотрудниками более чем наполовину — на 65-70%.

«Но мы все равно работаем далеко не в полном составе», — заключил дипломат.

Ранее Захаров утверждал, что компании в Соединенных Штатах хотят продолжать торговать с Москвой в отраслях, которых не коснулись санкционные ограничения.

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