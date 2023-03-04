Глава МИД Италии считает необходимым «оставлять открытой дверь для дипломатии» на Украине

Глава МИД Италии Антонио Таяни указал на необходимость «всегда оставлять открытой дверь для дипломатии», передает агентство ANSA.

«Необходимо всегда оставлять открытой дверь для дипломатии, что нелегко в условиях продолжающейся войны. Но мы работаем над достижением мира», — сказал он.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что вопрос поставок Киеву боевых самолетов не обсуждается, поскольку такое решение принимается коллегиально с международными партнерами. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что власти Италии не исключают, что в дальнейшем Украине могут быть отправлены ракеты дальнего радиуса действия. В настоящее время правительство Италии работает над седьмым пакетом военной помощи Украине, в который могут войти также беспилотники.

До этого вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что поставки итальянских истребителей Украине представляются «практически невозможными».