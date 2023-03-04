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Глава МИД Италии считает необходимым «оставлять открытой дверь для дипломатии» на Украине

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Roberto Monaldo/Global Look Press

Глава МИД Италии Антонио Таяни указал на необходимость «всегда оставлять открытой дверь для дипломатии», передает агентство ANSA.

«Необходимо всегда оставлять открытой дверь для дипломатии, что нелегко в условиях продолжающейся войны. Но мы работаем над достижением мира», — сказал он.

Ранее премьер Италии Джорджа Мелони заявила, что вопрос поставок Киеву боевых самолетов не обсуждается, поскольку такое решение принимается коллегиально с международными партнерами. Об этом она сказала в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также сообщалось, что власти Италии не исключают, что в дальнейшем Украине могут быть отправлены ракеты дальнего радиуса действия. В настоящее время правительство Италии работает над седьмым пакетом военной помощи Украине, в который могут войти также беспилотники.

До этого вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что поставки итальянских истребителей Украине представляются «практически невозможными».

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