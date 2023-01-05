Эрдоган сообщил о намерении обсудить с Зеленским пути урегулирования ситуации на Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что хочет обсудить с президентом Украины Владимиром Зеленским ситуацию на Украине и предложить пути ее урегулирования. Трансляцию выступления турецкого лидера на заседании правящей партии ведет TRT Haber.

Он отметил, что 5 января у него планируется разговор с Зеленским, в ходе которого лидеры обсудят ситуацию на Украине и пути ее смягчения. По словам Эрдогана, Анкара сможет вывести российско-украинские отношения на иной, «более мягкий» уровень.

Кроме того, указал президент, в ходе беседы стороны обсудят «зерновой коридор» и ситуацию с удобрениями.

«Сегодня Россия снова заявила, что готова поставлять зерно бедным африканским странам. Мы возьмем это зерно, перемелем его на наших фабриках, превратим в муку и постараемся отправить его в эти слаборазвитые африканские страны», — подчеркнул президент.

Ранее Зеленский назвал отвод российских войск «к границам 1991 года» условием для начала переговоров о мире. По его мнению, только это позволит свернуть «с военного пути на дипломатический».