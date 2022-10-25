Зеленский считает, что предстоящая зима будет самой сложной для Украины за всю историю

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Office of the President of Ukraine/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима для страны будет самой сложной в ее истории. Глава государства призвал украинцев не расслабляться.

«Мы не имеем права расслабляться, нам еще нужно пройти путь к украинской победе», — указал Зеленский в своем видеообращении. Он добавил: «А это сложный путь — пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории, сделать необходимую работу осенью, зимой и весной, чтобы иметь нужные государству результаты».

Глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко также называет предстоящую зиму «худшей в истории» Украины. Он рассказал о возможных серьезных перебоях с электричеством и отоплением. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Ранее Зеленский в своем видеообращении в Telegram-канале в очередной раз попросил помощи Израиля в защите воздушного пространства над страной.

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