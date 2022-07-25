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Президент Украины Зеленский уволил командующего Силами спецопераций Галагана

Зеленский назначил Хоренко командующим Силами спецопераций вместо Галагана

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Ukrainian Presidency/ABACAPRESS.COM/Reuters

Президент Украины Зеленский освободил от должности командующего Силами спецопераций ВС Украины Григория Галагана. Указ опубликован на сайте главы украинского государства.

Вместо Григория Галагана на эту должность назначен Виктор Хоренко.

«Уволить Галагана Григория Анатольевича с должности командующего Сил специальных операций Вооруженных сил Украины», — отмечается в документе.

Галаган был назначен командующим Сил спецопераций в августе 2020 года.

Ранее Зеленский уволил первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Руслана Демченко. Демченко был советником президента Украины с 2014 по 2020 год. Он занимал должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны с 16 июня 2020 года.

Также сообщалось, что украинский президент сменил глав Службы безопасности Украины (СБУ) в пяти областях страны. До этого Зеленский снял с должности генпрокурора Ирину Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Он заявил, что решение связано с многочисленными фактами госизмены сотрудников ведомств.

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