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WP: отношения между США и арабскими странами ухудшились на фоне украинского кризиса

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Faisal Al Nasser/Reuters

На фоне украинского кризиса ухудшились отношения США и некоторых стран Ближнего Востока, сообщает The Washington Post.

Авторы статьи пояснили, что обострились отношения с Саудовской Аравией, ОАЭ и странами Персидского залива.

В частности, Эр-Рияд и Абу-Даби не желают увеличивать объемы добычи нефти и не выражают активного осуждения по отношению к действиям РФ на территории Украины. «Осуждение Москвы» со стороны стран Персидского залива, в свою очередь, в Вашингтоне считают «недостаточно артикулированным».

Однако, подчеркивается в публикации, причины проблем в отношениях между странами более глубинные и прагматичные, чем кажется на первый взгляд.

Так, в Саудовской Аравии помнят высказывания тогдашнего кандидата в президенты США Джозефа Байдена, когда он называл страну «изгоем», а также о публикации доклада по теме причастности наследного принца Мухаммеда ибн Сальмана Аль Сауда к гибели журналиста Джамаля Хашогги и само расследование его убийства.

В Персидском заливе считают, что администрация Байдена «неспособна достаточно решительно реагировать» на ракетные удары со стороны хуситов в Йемене (поддерживаемых властями Ирана). Также там недовольны форматом ядерной сделки с Тегераном, где не учитывается «иранская агрессия в регионе».

В ОАЭ выражают недовольство в связи с задержками поставок истребителей F-35. Кроме того, в Абу-Даби тоже следят за ходом переговоров с Ираном в формате «5+1» по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Ранее Foreign Policy написало, что Вашингтону придется наказать Саудовскую Аравию в случае, если она станет сотрудничать с РФ, а не с США.

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