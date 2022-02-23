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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский потребовал от России гарантий безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев ждет гарантий безопасности, в том числе от России, так как Будапештский меморандум не работает. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Будапештский меморандум не работает, и Украины нет ни в одном из альянсов по безопасности, поэтому Киеву приходится защищать себя самостоятельно при поддержке партнеров.

«Гибнут украинцы, поэтому Украине необходимы гарантии безопасности, четкие, конкретные уже сейчас. Потому что мы хотим знать, что мы можем защитить своих людей, свои дома и не только сами», — сказал президент Украины.

Он заявил, что страны должны предоставить Украине гарантии безопасности, и в этом списке стран должна быть Россия, так как она сосредоточила на границе с Украиной 150 тысяч военных.

Ранее Зеленский призвал «окончательно и бесповоротно» остановить «Северный поток — 2», назвав российский газопровод «оружием, которое уже используется против Украины, всей Европы».

До этого Зеленский объявил призыв в вооруженные силы Украины резервистов, объяснив это необходимостью оперативно доукомплектовать армию и другие военные формирования. Он подчеркнул, что речь идет исключительно о гражданах, включенных в оперативный резерв.

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