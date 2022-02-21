Россия, ДНР и ЛНР подписали договор о дружбе, сотрудничестве и помощи

Президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник подписали договор о дружбе, сотрудничестве и помощи между Россией и республиками. Трансляция ведется в эфире телеканала «Россия 24».

Путин в ходе обращения к россиянам объявил решение по вопросу признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Российский лидер заявил о признании Россией независимости ДНР и ЛНР.

Ранее в этот день Путин принял участие в заседании Совета безопасности РФ, в ходе которого спикер Совфеда Валентина Матвиенко, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие высказались за признание самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе заседания заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина вела себя по отношению к Донбассу как к «разменной карте в торговле за статус». Медведев подчеркнул, что жители этих территорий не получают поддержку от украинских властей, а подвергаются массовым репрессиям.