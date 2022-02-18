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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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В МИД РФ назвали заявления Запада о «вторжении» России провалом спецслужб США

Захарова заявила о провале спецслужб США после заявлений о «вторжении» России

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что заявления американских лиц о «нападении» России на Украину со ссылкой на данные разведки говорят о провале спецслужб США. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Ссылки (госсекретаря США Энтони) Блинкена, (официального представителя Белого дома Джен) Псаки, (пресс-секретаря Госдепа Неда) Прайса и остальной агитбригады войны на американские «разведданные» свидетельствуют о провале спецслужб США. Важный вопрос: какая из этих структур поставила в Белый дом фальшивку?», — написала представитель российского МИД.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал возможной «агрессию» России против Украины на этой неделе.

Запад неоднократно обвинял Россию в готовящемся «вторжении» на территорию Украины. В качестве аргумента западные политики используют тот факт, что РФ якобы усилила свое присутствие в приграничных с Украиной зонах – до 125 тыс. солдат.

Москва отрицает все обвинения и подчеркивает, что любые перемещения войск по территории страны — суверенное дело. НАТО и союзники альянса считают иначе и готовят пакет санкций на случай вторжения.

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