Песков назвал вероятность возобновления войны в Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вероятность новой силовой операции Киева в Донбассе крайне высока.

«Всячески обращается внимание наших собеседников на эту опасную концентрацию [ВСУ и других украинских силовиков — «Газета.Ru»] и обращается внимание наших собеседников на то, что вполне вероятна силовая операция и попытка силового решения проблем на юго-востоке [Украины — «Газета.Ru»]. Такая вероятность высока, она реальна, и, к сожалению, мы уже все, всем миром были свидетелями того, что Киев начинал силовую операцию в Донбассе, то есть начинал гражданскую войну у себя в стране», — пояснил Песков.

Ранее в народной милиции самопровозглашенной ЛНР заявили, что вооруженные силы Украины разместили 22 танка у линии соприкосновения в Донбассе.

В военном ведомстве ЛНР уточнили, что эти танки находятся в зоне ответственности 79-й бригады. При этом, по данным ведомства, за минувшие сутки военные Украины два раза осуществляли обстрелы.