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В Госдуме назвали сроки голосования по вариантам постановлений по ДНР и ЛНР

Голосование за постановления по ДНР и ЛНР состоится 15 февраля

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Мария Девахина/РИА «Новости»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил в Telegram, что голосование за постановления по признанию самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик пройдет 15 февраля.

Он пояснил, что на рассмотрение вынесли два постановления об обращении к президенту России о необходимости признания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые будут обсуждаться на альтернативной основе. Первый проект, который внесли в Госдуму депутаты от КПРФ, после принятия будет направлено президенту после одобрения палатой, а второй, от фракции «Единая Россия», — сначала в МИД России и другие правительственные ведомства, а затем возвращение в Госдуму на рассмотрение, отметил Володин

«Принят будет тот вариант, который при рейтинговом голосовании наберет наибольшее количество голосов», — указал спикер.

Володин подчеркнул, что вопрос о ДНР и ЛНР «исключительно важный и ответственный», так как США нагнетают напряженность, вместе с европейскими странами поставляя на Украину вооружение, Киев же не соблюдает Минские договоренности — все это несет риски для жизни соотечественников в ДНР и ЛНР.

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