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Глава МВД Украины выразил готовность «расстреливать без колебаний» нарушителей порядка

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@moden.ua/facebook.com

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил 14 февраля, что все структуры МВД выполняют поставленные задачи по обеспечению внутренней безопасности Украины, а самим украинцам следует сохранять спокойствие и продолжать свою ежедневную работу. Его слова приводит агентство «Интерфакс-Украина».

Глава МВД также заверил, что министерство приложит все усилия, чтобы не допустить «сепаратистских проявлений», которые наблюдались весной 2014 года в Харькове, Луганске и Донецке.

«Повторение Славянска мы тоже не допустим. Если какой-то «горькин» попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без уведомления и колебаний», — заявил Монастырский.

«300 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут свою службу по защите внутренней безопасности Украины. Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны РФ, никто не паникует и не боится — каждый просто выполняет свою работу ради спокойствия украинцев» — сказал министр в видеообращении.

Пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины ранее не подтвердил информацию о запрете на въезд для российских мужчин призывного возраста.

Он опроверг сообщения о негласных инструкциях для пограничников и подчеркнул, что сотрудники погранслужбы действуют в рамках законов Украины, которые должны соблюдаться всеми иностранцами без исключения.

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