Глава МВД Украины выразил готовность «расстреливать без колебаний» нарушителей порядка

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил 14 февраля, что все структуры МВД выполняют поставленные задачи по обеспечению внутренней безопасности Украины, а самим украинцам следует сохранять спокойствие и продолжать свою ежедневную работу. Его слова приводит агентство «Интерфакс-Украина».

Глава МВД также заверил, что министерство приложит все усилия, чтобы не допустить «сепаратистских проявлений», которые наблюдались весной 2014 года в Харькове, Луганске и Донецке.

«Повторение Славянска мы тоже не допустим. Если какой-то «горькин» попытается захватить админздания, он будет расстрелян нашим спецназом без уведомления и колебаний», — заявил Монастырский.

«300 тыс. полицейских, нацгвардейцев, пограничников и спасателей ежедневно несут свою службу по защите внутренней безопасности Украины. Несмотря на любые заявления о возможных агрессивных действиях со стороны РФ, никто не паникует и не боится — каждый просто выполняет свою работу ради спокойствия украинцев» — сказал министр в видеообращении.

Пресс-секретарь государственной пограничной службы Украины ранее не подтвердил информацию о запрете на въезд для российских мужчин призывного возраста.

Он опроверг сообщения о негласных инструкциях для пограничников и подчеркнул, что сотрудники погранслужбы действуют в рамках законов Украины, которые должны соблюдаться всеми иностранцами без исключения.