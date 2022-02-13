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США начали эвакуировать своих дипломатов из Киева

СМИ: США эвакуируют сотрудников посольства из Киева во Львов

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Временного поверенного в делах США на Украине Кристину Квин и других американских дипломатов эвакуируют из Киева во Львов. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на источник в дипломатической службе США.

«Во Львове будет работать основная команда посольства, руководители отделов и так далее», — рассказал собеседник издания. Он отметил, что такое решение было принято в связи с изменением оценок безопасности на Украине.

По словам источника, американские дипломаты вернутся в Киев, как только это позволит ситуация безопасности. Он добавил, что технический персонал в Киеве продолжит свою работу для обеспечения безопасности здания посольства США.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что в американском посольстве в Киеве на фоне сообщений об эвакуации дипломатов начали жечь документы и уничтожать секретное оборудование.

Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников также сообщило, что работники американского диппредставительства должны будут покинуть Украину «в преддверии опасного российского вторжения». Часть работников посольства могут перевезти на запад страны, ближе к границам с Польшей, чтобы США могли сохранить дипломатическое присутствие в стране.

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