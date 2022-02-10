Лавров: Россия не хочет кому-либо угрожать, но другие угрожают ей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с британской коллегой Элизабет Трасс, что страна не проявляет агрессии по отношению к другим. Трансляцию ведет ТАСС.

«Мы не хотим никому угрожать, вы посмотрите на публичные заявления, ни разу нигде угроз никаких не прозвучало, угрожают нам», — рассказал глава министерства.

До этого Лавров заявил, что Лондон и Москва по-разному трактуют Минские соглашения. Он добавил, что подробно рассказал Трасс о ситуации с невыполнением Украиной упоминаемых договоренностей.

По словам министра, встреча с Трасс была беспрецедентной.

10 февраля в Москву прибыла министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым по ситуации вокруг Украины. На следующий день также в российской столице должна состояться встреча министра обороны Британии Бена Уоллеса с главой Минобороны России Сергеем Шойгу.