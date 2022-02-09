Кулеба заявил, что Украина не будет выполнять минские соглашения на условиях России

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не будет выполнять минские соглашения на условиях России. Об этом он сообщил на брифинге, передает РИА «Новости».

«Поэтому мы и говорим о том, что мы не будем выполнять минские соглашения на российских условиях, но это не значит, что мы не будем выполнять минские соглашения в принципе», — сказал он.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон, который на днях провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, не склонял Киев к выполнению минских соглашений на условиях Москвы.

Ранее Кулеба заявил, что Киев во время переговоров советников нормандского формата (Германия, Россия, Украина, Франция) не будет вести прямой диалог с Донбассом. Об этом он сообщил на брифинге.

Первые минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе были утверждены в сентябре 2014 года. Их подписали представители Украины, России, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и главы самопровозглашенных ДНР и ЛНР.