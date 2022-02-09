Королева Дании заразилась коронавирусом

81-летняя Королева Дании Маргрете II сдала положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте датского королевского двора.

«Ее Величество королева прошлой ночью, во вторник, 8 февраля 2022 года, получила положительный результат теста на COVID-19. У королевы проявляются лишь легкие симптомы, и сейчас она находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге. Запланированные зимние каникулы королевы в Норвегии, которые должны были начаться сегодня, отменены. Королевский дом следует инструкциям органов здравоохранения», — указано в сообщении.

Дания стала первой страной в Европейском союзе, которая приняла решение отменить все меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

При этом в стране продолжают фиксировать рост случаев заболевания COVID-19 на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.