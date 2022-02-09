Олимпиада Новости Спорт Статьи
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Путин заявил судебная система России не является «бездушной машиной» 15:19
Гурцкая объяснила, как живет без зрения 15:12
Дипломатический источник назвал дату визита Путина в Турцию 15:11
Саакашвили рассказал о тайных встречах в Лондоне с Лукашенко 15:11
Прокуратура заинтересовалась уроком об ужасах развода в воронежской школе 15:09
В США отреагировали на слова Байдена об «угрозе» от РФ 15:08
Моргенштерн обрадовался, что не набил татуировку с оружием после дела... 15:07
Минпросвещения планирует исправить ситуацию с окладами учителей 15:04
Биолог рассказал о возможном синдроме Кушинга у Заворотнюк 14:59
Ученые рассказали, кому может быть опасен парацетамол 14:58

Королева Дании заразилась коронавирусом

81-летняя датская королева Маргрете II заразилась коронавирусом

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Global Look Press

81-летняя Королева Дании Маргрете II сдала положительный тест на коронавирус, сообщается на сайте датского королевского двора.

«Ее Величество королева прошлой ночью, во вторник, 8 февраля 2022 года, получила положительный результат теста на COVID-19. У королевы проявляются лишь легкие симптомы, и сейчас она находится во дворце Кристиана IX в Амалиенборге. Запланированные зимние каникулы королевы в Норвегии, которые должны были начаться сегодня, отменены. Королевский дом следует инструкциям органов здравоохранения», — указано в сообщении.

Дания стала первой страной в Европейском союзе, которая приняла решение отменить все меры по противодействию распространению коронавирусной инфекции.

При этом в стране продолжают фиксировать рост случаев заболевания COVID-19 на фоне распространения штамма «омикрон» коронавируса.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть