МИД Италии назвал незаменимого поставщика газа в ЕС

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» «объективно ослабляет позиции» Киева в переговорах по поставкам газа из России, которая остается незаменимой для снабжения Евросаюза топливом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Во время выступления на совместном заседании комиссий по иностранным делам сената и Палаты депутатов, посвященном обострению ситуации на границе России и Украины, министр подчеркнул, что на этой напряженности отражается энергетическая динамика, важный центр которой находится на Украине.

«ЕС и Великобритания импортируют около 40% своего газа из России, но Москва также сильно зависит от доходов от экспорта топлива, и Европа является ее лучшим рынком. «Северный поток — 2» предлагает ФРГ альтернативный маршрут, но он все равно связан с российскими поставками. Газопровод, разрешительные процедуры которого в данный момент приостановлены, объективно ослабляет позиции Киева с точки зрения соглашения по поставкам и транзиту российского газа, срок действия которого истекает в 2024 году», — рассказал Ди Майо.

Ранее глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр рассказал, что «Северный поток — 2» может помочь выйти из кризиса в отношениях с Россией.