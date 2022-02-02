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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Зеленский обсудил с премьером Нидерландов возможные санкции против РФ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, что стороны затронули тему украинской безопасности и возможных санкций против РФ, сообщает ТАСС.

«Больше всего времени мы посвятили теме безопасности на наших границах, ситуации, которая влияет на экономику нашего государства, и возможным санкциям со стороны ЕС и Нидерландов в случае эскалации», — раскрыл Зеленский.

По его словам, в планах двух стран построить 48 больниц и реабилитационных центров на территории Украины для военных и ветеранов. Также президент поблагодарил Рютте за финансовую помощь в борьбе с коронавирусом на востоке страны.

Зеленский отметил, что страны обсудили широкий круг вопросов; поговорив о безопасности Украины на восточной границе и двухстороннем сотрудничестве в сферах экономики, медицины и агропромышленности.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев для обсуждения вопросов безопасности и военно-технического сотрудничества. Он принял участие в переговорах с Владимиром Зеленским и руководителем МИД Украины Дмитрием Кулебой. Основными темами встречи стали безопасность, пути деэскалации, а также военно-техническое сотрудничество.

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