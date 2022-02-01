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Путин прокомментировал ответы США по гарантиям безопасности

Путин: США в ответе по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные предложения РФ

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Reuters

Президент России Владимир Путин заявил, что США в своем ответе по гарантиям безопасности проигнорировали принципиальные пункты предложений России. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, передает ТАСС.

По его словам, НАТО ссылается на право стран на свободный выбор союзов, но при этом пытается укрепить чью-то безопасность «за счет других».

«Но дело не только в том, чтобы кому-то предоставить право свободно выбирать способ обеспечения своей безопасности. Вторая неотъемлемая часть говорит о том, что нельзя допускать укрепления чьей бы то ни было безопасности за счет безопасности других государств», — сказал он.

26 января США и НАТО передали России свои письменные ответы на предложенные Москвой гарантии безопасности. В заявлениях они обозначили свои принципы в переговорах с Москвой.

Источники в американской администрации сообщали, что Вашингтон просил Москву не публиковать будущий ответ США на российские требования гарантий безопасности.

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