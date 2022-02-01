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#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
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Создание нового союза Украины, Польши и Британии перенесли

Глава МИД Украины Кулеба: объявление о создании союза с Польшей и Британией перенесли

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Francisco Seco/Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал в Facebook, что офицальное объявление о создании нового формата трехстороннего сотрудничества с британскими и польскими коллегами откладывается из-за положительного теста на коронавирус у главы британского МИД Лиз Трасс.

«Мы переносим это объявление на более позднюю дату. Однако в это время наши команды не будут сидеть сложа руки, а продолжат оттачивать новый формат», — сказал Кулеба.

Он объяснил, что Украина выступила с инициативой о трехстороннем сотрудничестве в октябре прошлого года. Министерства иностранных дел Польши и Великобритании поддержали это начинание и приступили к работе.

По словам министра, создание такого формата стало частью стратегии Украины по созданию «маленьких альянсов» в рамках проактивной внешней политики страны. При этом, новое объединение не привязано к «локальной географии» и будет базироваться на общих принципах, развивать безопасность и торговлю.

«Суть заключается в том, что мы не можем ожидать безопасности и благоденствия в ближайшем будущем, когда станем членами НАТО и ЕС. Мы нуждаемся в них сегодня. <...> Мы формируем пояс безопасности и благоденствия, а также усиливаем Балтийско-Черноморскую ось», — рассказал Кулеба.

Глава внешнеполитического ведомства напомнил, что таким образом уже появились объединения Украины с Польшей и Литвой, с Турцией, с Грузией и Молдавией. Он подытожил, что Украина и другие страны — «соединяя своими усилиями Атлантику, Балтику и Черноморье» — «создают новые возможности» для своих стран и «региона в целом».

Ранее о создании нового формата сотрудничества с Великобританией и Польшей объявил президент Украины Владимир Зеленский.

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