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Лондон пригрозил санкциями «российским олигархам»

МИД Великобритании: Лондон расширит список российских лиц, попадающих под санкции

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Reuters

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс подтвердила в интервью Sky News, что «на неделе» Лондон расширит санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины.

Она подчеркнула, что Лондон может ввести санкции только против тех, кто «напрямую вовлечен в деятельность по дестабилизации на Украине». По словам Трасс, Лондон планирует расширить перечень лиц, попадающих под ограничения, чтобы любая компания, представляющая интерес для Кремля и российского режима, может «стать мишенью».

«У олигархов [президента РФ Владимира] Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться», — заявила она.

Ранее стало известно, что МИД Великобритании объявит об ужесточении санкционного режима в отношении России 31 января. По информации источника в правительстве, Великобритания нацелена на стратегические и финансовые интересы России.

Также сообщалось, что Евросоюз не исключил введение новых санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины. По данным The Financial Times, ЕС и Великобритания готовят меры против новых газовых проектов России.

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Обострение ситуации вокруг Украины
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