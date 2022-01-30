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Трамп заявил, что из-за политики Байдена не может напечатать свою книгу

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Carlos Barria/Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп обвинил администрацию нынешнего лидера Джо Байдена в том, что самому Трампу никак не удается издать собственную книгу. Об он заявил на митинге в штате Техас.

«Цепочки поставок рассыпаются. Вы можете поверить, что происходит? Ничего невозможно достать. Полки пусты. Я подготовил книгу, а они ее больше не могут печатать. Не могут достать бумагу, клей, чернила», — пожаловался Трамп.

По словам экс-президента, раньше цепочка поставок были «автоматическими» — она была встроена в свободную страну, в демократию. В нынешних негативных изменениях Трамп обвинил администрацию Байдена.

Ранее в беседе с ведущим Fox Business Лу Доббсом Трамп заявил, что раздосадован нехваткой типографских товаров — по словам экс-президента, он занимается написанием и изданием книг десятки лет, и раньше у него «никогда не было проблем с получением чего-либо»

Ранее Трамп заявил, что Байден создает «угрозу третьей мировой войны».

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