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На Украине обвинили Запад в «психологических играх с эскалацией»

Украинский депутат Яременко обвинил западных «партнеров» в нагнетании обстановки

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Богдан Яременко/Facebook

Депутат Верховной рады Украины из фракции «Слуга народа» Богдан Яременко рассказал, что в «психологические игры с эскалацией» играет не Россия. Об этом сообщается на странице парламентария в Facebook.

По словам депутата, за нагнетание обстановки несут ответственность западные партнеры Украины, а не РФ.

«Несмотря на вполне реальное сосредоточение российских войск вокруг Украины, в психологические игры с эскалацией до крайностей сейчас играют не россияне, а партнеры Украины», — подчеркнул Яременко.

Он уверен, что никто из официальных лиц не может воздействовать на США, чтобы ситуация была менее напряженной.

«Никто из чиновников не может позволить себе публично разоружить американцев за чрезмерное информационное и психологическое давление», — написал украинский депутат.

Ранее на Украине рассказали о бункере для депутатов Рады.

Также сообщалось, что депутаты Верховной рады потребуют признать действия России военным шантажом.

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