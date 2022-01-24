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Стало известно, когда США смогут передать РФ ответ на предложения по безопасности

В США ожидают передать ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности на текущей неделе

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Владимир Баранов/РИА «Новости»

Вашингтон исходит из того, что письменный ответ на предложения РФ по гарантиям безопасности будет предоставлен на текущей неделе. Об этом сообщает ТАСС.

Представитель Госдепартамента Нед Прайс уточнил, что это заявление основано на информации главы Госдепа Энтони Блинкена.

«До этого, чем мы сейчас занимаемся… мы ведем постоянную координацию и консультации с союзниками и партнерами», — сказал Прайс.

Накануне Блинкен провел в Женеве 90-минутную двустороннюю встречу с главой российской дипломатии Сергеем Лавровым. США пытались убедить Россию «снизить напряженность» по поводу ситуации на границе с Украиной. В целом разговор был посвящен украинскому кризису и предложениям Москвы по гарантиям безопасности. Обе стороны позитивно оценили диалог, но указали на его промежуточный характер.

Как ожидается, главы внешнеполитических ведомств встретятся вновь после того, как Вашингтон обнародует свой письменный ответ на российские предложения. При этом эксперты уверены, что вряд ли США согласятся дать гарантии по нерасширению НАТО — одному из ключевых требований Москвы.

В декабре МИД РФ передал американской стороне проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов НАТО. В документе стороны обязуются ликвидировать всю имеющуюся инфраструктуру для развертывания ядерного оружия вне своей территории, проявлять сдержанность в военном планировании и во время учений для снижения рисков возможных опасных ситуаций, а также не предпринимать действия, затрагивающие безопасность друг друга.

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