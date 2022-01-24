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Латвия призвала увеличить численность военных НАТО в Восточной Европе

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Reuters

Присутствие сил НАТО в Восточной Европе должно быть серьезно усилено в связи с увеличением численности российских и белорусских военных на границах альянса, написал на своей странице в Facebook министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич.

«Пришло время увеличить присутствие союзных войск на восточном фланге Альянса как в качестве меры защиты, так и в качестве меры сдерживания», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

По его мнению, такое решение станет оправданной контрмерой в ответ на политику Москвы и Минска.

США ранее разрешили странам Балтии направить Украине противотанковые комплексы Javelin и зенитные ракеты Stinger. Для реэкспорта систем Эстонии, Литве и Латвии требовалась санкция Соединенных Штатов как производителя и поставщика вооружений.

По словам главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина, американские противотанковые ракеты Javelin уже находятся в Донбассе.

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