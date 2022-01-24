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Глава МИД Германии призвала не смешивать территорию НАТО с Украиной

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Global Look Press

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала не смешивать территорию НАТО с территорией Украины. Об этом она сказала в ходе заседания Совета ЕС.

По ее словам, в ситуации, когда Россия может совершить «вторжение» на территорию Украины, необходимо дифференцированно подходить к мерам.

«Как альянс мы солидарны с Украиной... Но нельзя здесь смешивать территорию альянса и Украину», — сказала Бербок.

Ранее стало известно, что НАТО отправляет дополнительные корабли и истребители в Восточную Европу из-за опасения перед предполагаемым «вторжением» России на Украину.

В Госдуме в свою очередь заявили, что Россия даст адекватный ответ в случае наращивания американских военных сил в странах Прибалтики и Восточной Европы.

История с возможным «российским вторжением» на Украину активно раскручивается на Западе еще с середины осени. США последовательно указывают на предполагаемое усиление сил России около украинских границ, угрожая Москве новыми санкциями в случае эскалации. При этом в Кремле не раз прямо опровергали какие-либо планы по нападению на Украину, напротив, указывая на возможную подготовку силовой операции в Донбассе со стороны Киева.

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