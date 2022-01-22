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В посольстве Британии ответили на вопрос о возможном визите главы МИД в Россию

Посольство Британии отказалось комментировать планы главы МИД Трасс приехать в Россию

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Alastair Grant/AP

Посольство Великобритании в Москве на фоне сообщения о возможном визите главы МИД Лиз Трасс в Москву заявило, что не комментирует публично планы главы внешнеполитического ведомства, сообщает РИА «Новости».

«Мы никогда публично не комментируем потенциальные планы поездок министра иностранных дел», — говорится в сообщении пресс-службы дипмиссии.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отправила запрос российским властям с просьбой дать ей возможность приехать в Москву в феврале, на что получила согласие. Отмечается, что министр иностранных дел рассчитывает провести переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Накануне в Женеве состоялись переговоры Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном по вопросам гарантий безопасности.

Лиз Трасс в это время находилась в Сиднее. На встрече с австралийским коллегой она заявила, что Россия и Китай все больше сотрудничают, пытаясь заполнить образовавшийся идеологический политический вакуум, обе эти страны стремятся к доминированию на Западе и в Тихоокеанском регионе.

Также британский дипломат заявила, что Украина пережила немало вторжений — «от монголов до татар». В ответ на эти слова официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала Трасс ответить на вопросы по украинской истории.

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