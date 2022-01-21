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Лавров призвал США образумить Киев

Лавров: американцы должны повлиять на Украину для возвращения к Минским соглашениям

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Министр иностранных дел России Сергей Лавров призвал госсекретаря США Энтони Блинкена повлиять на Украину, чтобы она прекратила игнорировать Минские соглашения, сообщаетТАСС

Лавров в ходе пресс-конференции после переговоров с Блинкеном отметил, что у американской страны остаются вопросы и озабоченности, но они поняли, что необходимо концентрироваться на сути российских предложений по гарантиям безопасности в Европе. Также США не предоставили какой-либо аргументации по ситуации на границе между Украиной и Россией.

В связи с этим, Лавров призвал США повлиять на администрацию украинского президента Владимира Зеленского с целью прекращения игнорирования Минских соглашений.

«Я его призвал в очередной раз использовать решающее влияние на киевский режим, чтобы заставить его образумиться и прекратить саботировать этот важнейший документ», — подчеркнул министр.

Кроме того, подчеркнул руководитель МИД России, Москва не стремится сводить все разговоры о безопасности исключительно к Украине.

Ранее завершилась встреча государственного секретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел Сергея Лаврова по вопросам гарантий безопасности.

Лавров, открывая встречу, заявил, что не ожидает прорыва в переговорах по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что Москва ждет письменных ответов от Вашингтона по обсуждаемому вопросу.

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