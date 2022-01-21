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Блинкен заявил о желании США урегулировать разногласия с Россией через диалог

Блинкен: США намерены идти путем диалога для мирного разрешения разногласий с Россией

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Павел Бедняков/РИА «Новости»

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил в начале переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, что Вашингтон рассчитывать урегулировать разногласия с Москвой посредством диалога. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я надеюсь и ожидаю, что мы сможем проверить, остаются ли пути дипломатии и диалога открытыми, мы намерены идти этим путем для разрешения наших разногласий мирно», — сказал американский дипломат.

Лавров в свою очередь поблагодарил Блинкена за приглашение приехать в Женеву на встречу.

«Уважаемый господин государственный секретарь, уважаемые коллеги, мы признательны вам за предложение провести встречу в Женеве в контексте работы, которая началась, над предложениями о гарантиях безопасности», — сказал глава МИД РФ.

Накануне российская делегация, которую возглавляет Лавров, прибыла в Женеву, где проходит встреча с Блинкеном. Основным вопросом в ходе переговоров должно стать обсуждение проекта договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности.

Ранее в Кремле заявили, что по итогам встречи в Женеве Лавров и Блинкен получат возможность обменяться мнениями и сопоставить понимание результатов трех раундов переговоров.

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Отношения России и США
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